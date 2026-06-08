فظيع/ فاحعة تهز هذه الجهة..

تمّ صباح اليوم الإثنين، انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 16 سنة، إثر غرقه بشاطئ بوجعفر بمدينة سوسة، عندما كان يسبح فجر اليوم رفقة عدد من أصدقائه، وفق ما أوردته اذاعة الجوهرة أف أم.

ووفقاً للمعطيات الأولية، فقد سارعت وحدات الحماية المدنية إلى عين المكان فور إشعارها بالحادثة من قبل أصدقاء الضحية، حيث تم انتشال الجثة وتسليمها لوحدات الحرس الوطني لتحويلها إلى أحد المستشفيات بالجهة لعرضها على الطب الشرعي وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

وتفتح هذه الحادثة المأساوية مجدداً ملف سلامة المصطافين مع انطلاق موسم الاصطياف، وسط دعوات متجددة من السلطات المحلية والجهات الأمنية للمواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد، وتجنب السباحة في الشواطئ غير المحروسة أو خلال فترات هيجان البحر والالتزام الكامل برايات السباحة وإشارات المنع.