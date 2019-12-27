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أمطار متوقعة آخر النهار والحرارة في انخفاض طفيف غدا السبت

2019/12/27 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تعشى السماء ، الجمعة ، سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة بالشمال مع نزول بعض الأمطار المتفرقة آخر النهار.

وتهب الرياح شمالية غربية قوية من 40 إلى 60 كلم/س كما تصل مؤقتا إلى 80 كلم/س في شكل هبات قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة من 20 إلى 35 كلم/س ببقية المناطق.

ويكون البحر متموجا بخليج قابس وشديد الاضطراب ببقية السواحل في حين تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و 22 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات الغربية.

وتتجه درجات الحرارة ، غدا السبت، نحو انخفاض طفيف وتتراوح القصوى 15 و 20 درجة و تكون في حدود 12 بالمرتفعات الغربية في حين تغشى السماء سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالشمال وجهة الساحل مع بعض الأمطار.

وتهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب.

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