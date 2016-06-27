الخطوط التونسية: تغيير جزئي للرّحلات الجوية إلى مختلف الوجهات المعنية بقرار غلق المجال الجوي

أعلنت الخطوط التونسية، السبت، عن تعليق جزئي لرحلاتها الى مختلف الوجهات المعنية بقرار غلق المجال الجوي، للتّوقي من مخاطر الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد والحدّ من انتشاره في البلاد وذلك تطبيقا للقرارات التي أعلنها رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، مساء الجمعة. وتمّ …

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رئاسة الجمهورية تعبر عن امتنانها للصين لتخصيصها إمدادات طبية ومستلزمات صحية لمساعدة تونس على مكافحة فيروس كورونا

أعربت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها، مساء اليوم السبت، عن امتنانها لجمهورية الصين الشعبية لمبادرتها بتخصيص إمدادات طبية ومستلزمات صحية لمساعدة تونس على مكافحة فيروس كورونا، وتعزيز التدابير الوقائية لتفادي انتشاره. وأشار البلاغ، الذي تلقت “وات” نسخة منه، إلى إعلان …

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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الى 18 بعد الكشف عن حالتين جديدتين

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن ارتفاع العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا المستجد الى 18 حالة بعد الكشف عن حالتين جديدتين اليوم السبت. وقال مديرة مرصد الامراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، ان 70 تحليلا تم اجراؤها، السبت، اثبتت حالتين جديدتين …

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بسبب “كورونا”: الأمنيّون يتّخذون جملة من القرارات

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