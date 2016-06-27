أعلنت الخطوط التونسية، السبت، عن تعليق جزئي لرحلاتها الى مختلف الوجهات المعنية بقرار غلق المجال الجوي، للتّوقي من مخاطر الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد والحدّ من انتشاره في البلاد وذلك تطبيقا للقرارات التي أعلنها رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، مساء الجمعة. وتمّ …أكمل القراءة »
عاجل/من بينها غلق الملاهي والمقاهي: رئيس الحكومة يعلن عن اجراءات هامة للتصدي لانتشار فيروس “كورونا”..
اعلن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في كلمة القاها مساء اليوم الجمعة عن جملة من الاجراءات الوقائية للتصد…
عاجل/ارتفاع عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا الى 16 حالة..
اعلن شكري حمودة مدير الصحة الاساسية بوزارة الصحة وعضو لجنة التوقي من فيروس كورونا خلال ندوة صحفية من…
منها 8 في تونس الكبرى/عدد الاصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” وتوزعها..
اعلنت وزارة الصحة مساء امس رسميا عن ارتفاع حصيلة الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا الى 13 حالة تتوزع كآ…
بسبب فيروس “كورونا”: رئيس الحكومة يتوجّه بكلمة للشعب التّونسي
من المنتظر أن يتوجه رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ اليوم الجمعة 13 مارس على الساعة السابعة مساءً بكلمة …
عاجل/ارتفاع حصيلة الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا..
كشف وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تصريح صحفي منذ قليل على هامش الاستماع اليه من طرف لجنة الصّحة وال…
رئاسة الجمهورية تعبر عن امتنانها للصين لتخصيصها إمدادات طبية ومستلزمات صحية لمساعدة تونس على مكافحة فيروس كورونا
أعربت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها، مساء اليوم السبت، عن امتنانها لجمهورية الصين الشعبية لمبادرتها بتخصيص إمدادات طبية ومستلزمات صحية لمساعدة تونس على مكافحة فيروس كورونا، وتعزيز التدابير الوقائية لتفادي انتشاره. وأشار البلاغ، الذي تلقت “وات” نسخة منه، إلى إعلان …أكمل القراءة »
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الى 18 بعد الكشف عن حالتين جديدتين
اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن ارتفاع العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا المستجد الى 18 حالة بعد الكشف عن حالتين جديدتين اليوم السبت. وقال مديرة مرصد الامراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، ان 70 تحليلا تم اجراؤها، السبت، اثبتت حالتين جديدتين …أكمل القراءة »
بالفيديو/ الصافي سعيد: “هناك 15 نائبا مفتّش عنهم في قضايا ومختلفة”
قال النائب صافي سعيد خلال حضوره في برنامج “وحش الشاشة” أن النائب يجب أن يتمتّع بالحصانة ويجب أن تكون له …أكمل القراءة »
فيديو/في أول ظهور لها بعد غياب لأكثر من سنة:طليقة مكي هلال سنية اليونسي تكشف عن تعرضها للتحرش..
فيديو/تفاصيل صادمة وجديدة في جريمة قتل رضيع “شباو” على يد والدته
بشرى بالحاج حميدة في برنامج عندي ما نقلك..وهذه التفاصيل..
فيديو/في برنامج عندي ما نقلك: عاملة بماخور تروي معاناتها وتطلب لقاء هذه الشخصية..
القصرين/كورونا: الإذن بفتح بحث تحقيقي لدى إحدى الفرق الأمنية ضد العائدين من الدول الأوروبية والموبوءة
تم، مساء اليوم السبت، الإذن بفتح بحث تحقيقي لدى إحدى الفرق الأمنية ضد العائدين من الدول الأوروبية والموبوءة وضد كل …أكمل القراءة »
جدّ يطعن حفيده بسكّين.. وهذه التفاصيل
بن قردان – مدنين/ إلقاء القبض على شخص محلّ 27 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائيّة مختلفة
سيّارات اسعاف ايطاليّة تجوب شوارع قرمبالية.. وهذه التفاصيل
هام/ توجيه تهمة القتل العمد لكلّ مصاب بالكورونا و يتعمّد نقل العدوى
ابرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 14 مارس 2020
استاثرت القرارات التي اعلن عنها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ، مساء امس الجمعة ، في كلمة توجه بها الى عموم …أكمل القراءة »
هام: وزير الصحّة الفرنسي يحذّر من استعمال المضادّات الحيويّة عند اكتشاف أعراض الكورونا
بسبب كورونا: وزير الصحّة يؤجّل زفاف ابنه
هكذا سيكون الطقس اليوم
في الحب والمال: هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم
كورونا: تسجيل أول إصابة مؤكدة في ولاية تطاوين لكهل عائد من الخارج
سجلت مساء اليوم السبت في ولاية تطاوين أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لرجل عائد من فرنسا يبلغ من …أكمل القراءة »
شكري حمودة: اكثر من 10 بحوث بصدد الاجراء حول العالم لإنتاج لقاح ضد فيروس “كورونا”
الخطوط التونسية: تغيير جزئي للرّحلات الجوية إلى مختلف الوجهات المعنية بقرار غلق المجال الجوي
رئاسة الجمهورية تعبر عن امتنانها للصين لتخصيصها إمدادات طبية ومستلزمات صحية لمساعدة تونس على مكافحة فيروس كورونا
أعربت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها، مساء اليوم السبت، عن امتنانها لجمهورية الصين الشعبية لمبادرتها بتخصيص إمدادات طبية ومستلزمات صحية …أكمل القراءة »
تطاوين: انخفاض ملحوظ في حركة العبور بذهيبة واجراءات استثنائية بالمستشفى الجهوي توقيا من فيروس “كورونا”
لطفي زيتون يعيّن نجيب الخلفاوي مديرا لديوانه
هيونداي تتصدر مبيعات السيارات الخاصة منذ انطلاق 2020
أظهرت أرقام الوكالة التونسية للنقل البري تصدّر علامة هيونداي ترتيب مبيعات السيارات الخاصة لشهر فيفري 2020. وسجلت شركة ألفا هيونداي …أكمل القراءة »
بداية من 6 مارس: هاتف” huawei y7p ” في الأسواق التونسيّة.. وهذه مواصفاته و سعره
تأخر تونس في التقدم التكنولوجي يكلفها خسارة بنقطتين في النمو
الميزان التجاري يسجل تحسنا في تغطية الورادات بالصادرات خلال الشهرين الأولين من سنة 2020
سجّل الميزان التّجاري الغذائي، خلال الشّهرين الأوّلين من سنة 2020، تحسنا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 102،6 بالمائة مقابلأكمل القراءة »
تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..
12 مليار مليم هي قيمة المتبقى السنوي من ثمن الخبز الصغير الذي لا يسترجعه المستهلك
الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ينتدب..
يعتزم الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي (وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي) فتح مناظرة خارجية حسب الملفات وبالاختبار لانتداب أعوان للعمل …أكمل القراءة »
هام/بلدية الشيحية بصفاقس تنتدب..
هام/الشركة الجهوية للنقل بقابس تنتدب..
بسبب فيروس “كورونا”: تأجيل معرض تونس الدولي للكتاب
تم تأجيل الدورة المقبلة لمعرض تونس الدولي للكتاب المزمع تنظيمه من 9 الى 19 أفريل المقبل الى شهر نوفمبر 2020 …أكمل القراءة »
وزارة الشؤون الثقافية تصدر كتابا بعنوان “إصلاح السياسات الثقافية في تونس 2016 -2019
فتح باب الترشّح للمشاركة في الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي
الجزائر تعلن عن حالة وفاة جديدة بسبب “كورونا”
اعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت 14 مارس 2020 عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بولاية البليدة،ليرتفع بذلك عدد …أكمل القراءة »
في الجزائر/اصابة 16 شخصا من نفس العائلة بفيروس كورونا…
وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”..
عاجل: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بالجزائر
عاجل: ارتفاع حصيلة الاصابات بـ”كورونا” في الجزائر
عاجل/بالأرقام..هذه آخر احصائيات فيروس “كورونا”..
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم 130 ألف حالة بحلول صباح اليوم الجمعة، فيما قارب عدد الوفيات …أكمل القراءة »
عاجل/إصابة لاعب بفيروس كورونا..وهذه التفاصيل..
عاجل/الصين تعلن رسميا السيطرة على فيروس “كورونا”..وهذه التفاصيل..
من بينها السجن و غرامة ماليّة:ايطاليا تفرض عقوبات على كل من يخالف اجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”
عاجل/تحذير من موجة ثانية لفيروس كورونا!..
بسبب فيروس “كورونا”/ادراة “تويتر” تتخذ قرار هام…
بسبب فيروس “كورونا”: رئيس دولة يخضع للحجر الصحي..وهذه التفاصيل..