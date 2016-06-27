اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن ارتفاع العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا المستجد الى 18 حالة بعد الكشف عن حالتين جديدتين اليوم السبت. وقال مديرة مرصد الامراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، ان 70 تحليلا تم اجراؤها، السبت، اثبتت حالتين جديدتين …