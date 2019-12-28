أكثر من 500 ملف فساد في قطاع الفلاحة أحيل العديد منها على أنظار القضاء

أحصى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفاساد لسنة 2018 الصادر اليوم السبت، 509 ملف فساد في قطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وكشف التقريرعن إحالة العديد من هذه الملفات على أنظار القضاء تعلقت بهياكل ومؤسسات مهنية تابعة للقطاع.

ومن بين هذه الملفات، أورد التقرير شبهة فساد في اسناد منحة الحليب المجفف بالمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان تمثلت في مخالفة التراتيب القانونية الجاري بها العمل في تحديد قيمة منحة تجفيف الحليب.

وتحدث التقريرعن شبهة فساد تخص تعمد قبول حبوب تحتوي على حشرة السوس الحي وتخزينها بمجموعة من خزانات ديوان الحبوب، بالاضافة إلى تقديم ملف حول تسجيل تجاوزات بأحد فروع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تخص عمليات ربط غير قانونية لمجموعة من المواطنين بشبكة توزيع المياه دون قيامهم بخلاص المعاليم المستوجبة.

كما أحالت الهيئة، وفق تقريرها، ملفا إلى القطب القضائي والاقتصادي والمالي، حول شبهة فساد في صفقة عمومية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تمثلت في الشروع في تنفيذ صفقة عمومية قبل صدور نتائج تقييم العروض من قبل لجنة الصفقات.

وسينظر القضاء كذلك في شبهة فساد تخص التدليس والتلاعب بأموال شركة إحياء فلاحي ببن عروس قامت بمخالفة مقتضيات صفقة مبرمة مع وزارة المالية إلى جانب النظر في شبهات فساد بأحد مجامع التنمية في القطاع الفلاحي بولاية مدنين تمثلت في إسناد منح وإعانات على أساس الولاء والمحباة.