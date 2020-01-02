البنك المركزي: المعدل الشهري لنسبة الفائدة في السوق النقدية بلغ 81ر7 بالمائة في ديسمبر 2019

بلغ المعدل الشهري لنسبة الفائدة في السوق النقدية 81ر7 بالمائة، خلال شهر ديسمبر 2019، مقابل 24ر7 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2018 و23ر5 بالمائة في 2017 و26ر4 بالمائة في 2016.

وأوضح البنك المركزي التونسي، في بيانات نشرها الخميس، أن نسبة الفائدة للسوق المالية حافظت نوعا ما على نسق مستقر خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2019، لتتراوح بين 80ر7 بالمائة في شهر نوفمبر و83ر7 بالمائة بين شهري ماي وأوت، قبل أن تنخفض بشكل طفيف بنسبة 2ر7 بالمائة في شهر سبتمبر.

وسجلت السوق المالية، في شهر مارس 2019، معدلا شهريا قياسيا (90ر7 بالمائة)، مقارنة بالسنوات الفارطة، وذلك جراء الترفيع الاخير في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة، يوم 19 فيفري 2019، لتمر من 75ر6 بالمائة الى 75ر7 بالمائة.