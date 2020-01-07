قيس سعيد يخاف ركوب الطائرة..رشيدة النيفر توضح وتكشف..

قالت رشيدة النيفر إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد سيؤدي أول زيارة للجزائر وأنّه تلقى دعوة رسمية في ذلك، مشيرة إلى أنّ سعيّد يرى بأنّه ليس من باب المسؤولية الإنطلاق في الزيارات الخارجية قبل إتمام مسار تكوين الحكومة ، رغم وجود العديد من الدعوات المبرمجة.

وفنّدت النيفر في تصريح لاذاعة موزاييك في الأثناء ما يروّج بشأن عدم قيام رئيس الجمهورية بزيارت إلى الخارج بسبب خوفه من ركوب الطائرة. وأضاف أنّها إشاعة لا أساس لها من الصحة.

واستغربت النيفر من ترويج مثل هذه الإشاعة كما لو أنّ قيس سعيّد لم يستقل الطائرة في حياته، مضيفة أنّه سبق له السفر عبر الطائرة في عديد المناسبات.