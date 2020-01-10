فيديو-صفقة بين النهضة وقلب تونس لتمرير الحكومة/ سيد فرجاني يرد.. ويكشف موقف النهضة من الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد..

علق النائب عن حركة النهضة سيد الفرجاني ما يروج من أخبار حول وجود صفقة بين حزبه وحزب قبل تونس من أجل تمرير حكومة الحبيب الجملي.

وعبر الفرجاني عن استهزائه من ما يروج معتبرا أن لكل كتلة الكل النائب له الحق والحرية في التصويت من عدمه للحكومة وفق تعبيره.

وبخصوص شبهات الفساد التي تلاحق عدد من الوزراء في التشكيلة الوزارية المقترحة لحكومة الحبيب الجملي قال الفرجاني ان هذه مجرد شبهات وفي حال ثبت وحسم فيها القضاء فعلى الوزير المعني بالأمر المغادرة حسب تعبيره.