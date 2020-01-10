مجلس شورى حركة النهضة يحسم موقفه بخصوص المصادقة على حكومة الجملي

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 10 جانفي

حزب قلب تونس يحسم موقفه بخصوص التصويت لحكومة الجملي

بالصور/على غير العادة: حضور اعلامي ضعيف في الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الجملي..

فيديو-صفقة بين النهضة وقلب تونس لتمرير الحكومة/ سيد فرجاني يرد.. ويكشف موقف النهضة من الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد..

2020/01/10 أهم الأخبار, سياسة, هاجر كريمي

علق النائب عن حركة النهضة سيد الفرجاني ما يروج من أخبار حول وجود صفقة بين حزبه وحزب قبل تونس من أجل تمرير حكومة الحبيب الجملي.

وعبر الفرجاني عن استهزائه من ما يروج معتبرا أن لكل كتلة الكل النائب له الحق والحرية في التصويت من عدمه للحكومة وفق تعبيره.

وبخصوص شبهات الفساد التي تلاحق عدد من الوزراء في التشكيلة الوزارية المقترحة لحكومة الحبيب الجملي قال الفرجاني ان هذه مجرد شبهات وفي حال ثبت وحسم فيها القضاء فعلى الوزير المعني بالأمر المغادرة حسب تعبيره.

رفيق عمارة: يكذب ما روج عن اشتراط القروي توفير ضمانات لتغيير الأسماء المقترحة على رأس وزارات السيادة من اجل تمرير الحكومة..

Publiée par ‎المصدر‎ sur Vendredi 10 janvier 2020

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn