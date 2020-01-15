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الكاف: تقدّم أشغال مشروع تزويد منطقة “ملالة” بالطويرف بالماء الصالح للشراب بنسبة 85 بالمائة

2020/01/15 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ذكر، اليوم الأربعاء، رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية الكاف، فوزي بن علي، أنه من المنتظر الانتهاء من أشغال تزويد منطقة ملالة بمعتمدية الطويرف بالماء الصالح للشراب مع موفى شهر مارس المقبل.

وبيّن بن علي لمراسل (وات) بالجهة، أن نسبة تقدم أشغال المشروع بلغت أشواطا هامة، قدرت بـ85 بالمائة، مرجحا نهايتها مع موفى شهر مارس 2020، وانطلاق تزويد أهالي المنطقة الموسعة التي تضم عدة تجمعات سكنية مشتّتة، بالماء الصالح للشراب وذلك قبل بداية شهر رمضان المعظم، وبالتالي نهاية أزمة العطش التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

وأشار، إلى أنّ وضعيّة التزوّد بالماء الصالح للشراب ستكون أفضل خلال الصائفة القادمة بكافة أنحاء الولاية، وذلك تبعا لانجاز عدّة حفريّات من شأنها توفير كميات هامة من الماء بكلفة جملية تقارب الـ10 ملايين دينار.

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