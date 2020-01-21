عماد الدّايمي يتّهم يوسف الشّاهد بتلغيم الإدارات العموميّة

اتهم عماد الدايمي اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد بـ”تلغيم الإدارة عبر طوفان تسميات في خطط وظيفية بشكل غير مسبوق” لافتا الى ان ذلك يأتي “في غمرة انشغال الجميع بمسلسل تشكيل الحكومة “.

وأضاف الدايمي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” : “الرائد الرسمي الأخير ليوم الجمعة 17 جانفي الجاري تضمن 607 تسميات مقسمة كالتالي : 208 تسميات في وزارة الفلاحة، 124 في المالية، 114 في الصحة، 95 في الشؤون المحلية والبيئة، 50 في الثقافة، 10 في التعليم العالي، 4 في التجهيز، 2 في النقل”.

وتابع “انظروا مثلًا إلى تسميات وزارة الثقافة التي نشرها بلاغ للوزير نشر البارحة وتضمنت تعيين مديري أهم المهرجانات الكبرى !!”.

وتساءل الدايمي : ما هو مبرر تسمية هؤلاء الأشخاص في اخر أيام حكومة تصريف أعمال ؟؟…يوسف الشاهد يريد التحكم في المشهد القادم في البلاد على جميع المستويات ويبين مرة أخرى أنه شخص خطير على الدولة بممارساته الفئوية الضيقة…أرجو ألا يكون اقتراحه لرئيس الحكومة المكلف مبررًا لمواصلة هيمنته الشخصية على المشهد الحكومي القادم”.