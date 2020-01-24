بنزرت/ حملة أمنية بمرجع نظر منطقة الأمن الوطني برأس الجبل..وهذه حصيلة الايقافات..

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2020/01/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة انه في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، نظمت يوم 23 جانفي 2020 منطقة الأمن الوطني برأس الجبل ولاية بنزرت بمشاركة مختلف إختصاصات الأمن الوطني حملة أمنيّة شملت محيط المؤسّسات التربويّة ومحطات النقل العمومي أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

– إيقاف 12 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

– حجز سيارة مفتش عنها.

– حجز 07 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

– تحرير 06 مخالفات مرورية.

– تحرير 04 محاضر عدلية و02 محاضر جبائيّة.

– تحرير 06 مخالفات صحية.

– حجز 02 آلات وزن من أجل الإنتصاب الفوضوي.

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