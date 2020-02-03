سفارة الصين بتونس: “الصين لديها كامل الثقة والقدرة على مكافحة فيروس كورونا الجديد”..

دعت سفارة الصين بتونس في بيان أصدرته اليوم الاثنين، الى تجنب حالة الذعر وعدم المبالغة إزاء انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكدة ان هذا الفيروس الجديد أقل خطورة وفتكا من فيروس “سارس” المتسبب في مرض المتلازمة التنفسية الحادة والذي ظهر سنة 2003 في الصين.

وأكدت السفارة ان الصين لديها كامل الثقة والقدرة على السيطرة في وقت قريب على فيروس كورونا الجديد، وستواصل في هذا الصدد تعزيز تعاونها بشكل منفتح وشفاف مع المجموعة الدولية، ومع منظمة الصحة العالمية بالخصوص، والمساهمة في دعم الصحة العامة على المستوى العالمي.

وأفادت ان عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد بالصين بلغ 17238 حالة الى حدود منتصف ليل 2 فيفري 2020 وبمعدل وفيات في حدود 2,1 بالمائة، مذكرة بان معدل الوفيات بسبب فيروس “سارس” في الصين كان قد بلغ حسب تقرير منظمة الصحة العالمية 7 بالمائة في سنة 2003.

وجددت سفارة الصين بتونس، في ذات البيان، شكر وتقدير جمهورية الصين الشعبية لجميع الدول الصديقة ومن بينهم تونس وللمنظمات الدولية ،على تضامنها ودعمها القيم لها في مواجهة فيروس كورونا الجديد.

يذكر ان المنظمة العالمية للصحة كانت اعلنت الاربعاء الماضي عن حالة طوارئ صحية عالمية بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في 18 دولة بخلاف الصين مصدر ظهور المرض، ولم تعلن عن تحجير السفر من والى الصين وكذلك لم تمنع التبادل التجاري معها.

ويؤدي الإعلان عن حالة طوارئ عالمية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر كما يشمل توصيات مؤقتة للسلطات الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم تتضمن تكثيف إجراءات الرصد والتأهب والاحتواء.