تونس: هذه توقعات الطقس اليوم وغدا..

يتميز الطقس اليوم الجمعة 14 فيفري 2020 بعض السحب بأغلب الجهات وتكون محليا كثيفة بالشمال مع أمطار ضعيفة بأقصى الشمال الغربي.

و الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 20إلى 45 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

اما البحر قليل الاضطراب بخليج قابس و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 18 و 22 درجة بالشمال وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 21 و25 درجة ببقية الجهات.

ويوم غد تكون السحب عابرة على كامل البلاد و الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.

اما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية و قليل الاضطراب ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 19 و 23 درجة وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية.