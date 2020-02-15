عاجل- تسريبات: القائمة الكاملة لوزراء حكومة الفخفاخ



من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ اليوم السبت 15 فيفري 2020 عن التركيبة النهائيّية لحكومته.

وقد أضاف الفخفاخ خطّة جديدة وهي كاتب دولة لدى رئيس الحكومة مكلّف بالمنظومة المائيّة وفق موزاييك أف أم.

وزير الدفاع الوطني: محمد المدب

وزير الشؤون الخارجية: عادل الفقيه

وزير العدل: ثريا الجريبي

وزير المالية: نزار يعيش

وزيرة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي: لبنى الجريبي

وزير الاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي

وزير التربية: محمد الحامدي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: خليل العميري

وزير الصحة: عبد اللطيف المكي

وزير التجارة: محمد المسليني

وزير الطاقة والمناجم: منجي مرزوق

ﻭﺯﻳﺮ لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب: العياشي الهمامي

وزير السياحة: محمد علي التومي

وزيرة الشؤون الثقافية: شيراز العتيري

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي

وزير شؤون الشباب والرياضة: أحمد قعلول

وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن: أسماء السحيمي

وزير التجهيز: منصف السليطي

وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو

وزير الفلاحة: أسامة الخريجي

كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالمنظومة المائية: عاتكة بحر

وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم

وزير النقل: صالح بن يوسف

وزير البيئة: شكري بن حسن

وزيرة الحكم المحلي: بسمة الجبالي