سيدي بوزيد: يوم اعلامي جهوي للتعرف بصندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد اليوم الثلاثاء يوما اعلاميا جهويا بقاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، للتعريف بصندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومجال تدخله وطرق الاستفادة منه.

وبينت مديرة القروض والتشجيعات بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة منية همامي في تصريح ل(وات) ان اليوم الاعلامي يندرج ضمن الحملة التحسيسية للتعريف بصندوق الجوائح الطبيعية الذي يعتبر من أهم المكاسب التي تم تحقيقها لفائدة الفلاحين حيث يمكنهم من تعويض الخسائر الناتجة عن الجوائح ويشمل جميع القطاعات في الفلاحة والصيد البحري على غرار الزراعات السقوية والمطرية والحيوانات ومنتوجات الفلاحة ومنتوجات الصيد البحري.

كما يتنزل اليوم الاعلامي الجهوي، وفق ذات المصدر في اطار العمل على تفعيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية والهادف إلى المساهمة في تعويض الأضرار التي تلحق بالمصرحين من الفلاحين او البحارة من جراء الجوائح التي لا يشملها التأمين العادي على غرار الفيضانات والعواصف والرياح والجفاف والثلوج والجليدة.

وأضافت همامي أن حملة التعريف بصندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، انطلقت على مستوى وطني ثم اقليمي وحاليا على مستوى جهوي، وستتواصل على مستوى محلي بالتنسيق مع مختلف الأطراف لتأمين وصول المعلومات حول الصندوق لكل فلاح.

من جانبها، أفادت رئيسة قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مفيدة زراعي (وات) انه تم تمكين ولاية سيدي بوزيد من اعتمادات لجبر الضرر لفائدة الفلاحين خلال السنوات الاخيرة، وبلغت الاعتمادات المخصصة لسنة 2015 ما يقدر ب5 فاصل 2 مليون دينار لفائدة 1070 متضررا، كما قدرت اعتمادات الموسم الفلاحي 2016 / 2017 الخاصة بجبر الضرر حوالي 1 فاصل 4 مليون دينار لفائدة 3269 متضررا، وتم تخصيص 2 فاصل 8 مليون دينار لموسم 2017 / 2018 لفائدة 3037متضررا تم صرفها، في انتظار فتح الاعتمادات لفائدة 2486 متضررا والتي تقدر ب 2 فاصل 5 مليون دينار لجبر الضرر الناجم عن فيضان “واد الفكة” لسنة 2018.