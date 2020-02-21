عاجل: إلياس الفخفاخ يلتقي نبيل القروي..وهذه التفاصيل

التقى رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، صباح اليوم الجمعة 21 فيفري 2020، المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ.

وأكد نبيل القروي، أن هذا اللقاء جاء تلبية لدعوة الفخفاخ الذي عرض عليه برنامج عمل حكومته للفترة القادمة، مشيرا إلى البرنامح تضمن عدة نقاط من بينها ما تم الاجماع عليه بين الطرفين ونقاط أخرى لم يتم الاتفاق حولها، مشددا على أن أولويات حزب قلب تونس مقاومة الفقر.

اما في علاقة بالتصويت عن الحكومة من عدمه خلال الجلسة العامة المبرمجة، أكد القروي أنه سيتم اتخاذ موقف يتناسق مع موقع حزب قلب تونس الذي تم اقصائه من البداية وبالتالي من المنتظر أن تتجه كتلة قلب تونس نحو عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ، لافتا إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه من قبل المجلس الوطني للحزب.