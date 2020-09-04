سوسة : النقابتان الأساسيتان للتعليم الأساسي وللتعليم الثانوي تهددان بمقاطعة العودة المدرسية في معتمدية مساكن

هدّدت كل من النقابة الأساسية للتعليم الأساسي والنقابة الأساسية للتعليم الثانوي في مساكن في بيان مشترك أصدرتاه أمس الخميس بمقاطعة العودة المدرسية بكافة المؤسسات التربوية بمعتمدية مساكن في حال عدم توفر شروط السلامة الصحّية للتلاميذ ولكافة العاملين بها.

وأوضح الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الاساسي بمساكن البشير قليصة في تصريح لــ(وات) اليوم الجمعة ان التهديد بمقاطعة العودة المدرسية جاء بناء على تواصل التدهور الخطير للوضع الصحي بمساكن وبعد تواصل تسجيل أرقام خطيرة ومفزعة لعدد المصابين بفيروس كورونا.

وقد حمّلت النقابتان السلط المحلية والجهوية مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع نتيجة تراخيها وعدم اتخاذها الإجراءات الوقائية الضرورية لتطويق انتشار الوباء الخطير وفق نص البيان.

وطالبت النقابة الأساسية للتعليم الأساسي والنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بمساكن بتدخّل السلط المركزية واعتبار مدينة مساكن منطقة موبوءة وتركيز مستشفى ميداني وتخصيص مركز لإيواء المصابين.

وكانت مدينة مساكن سجلت مساء أمس الخميس 6 إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا وذلك من مجموع 37 عينة تحليل ليرتفع العدد الجملي للاصابات بكورونا في المدينة الى 169 إصابة مؤكّدة.

ومن جهته بين رئيس بلدية مساكن محمد علية في تصريح لـ(وات) أنّه وفي إطار تفعيل مخرجات جلسة العمل المنعقدة الأربعاء التي اقرت تكوين فرق مشتركة لمراقبة مدى احترام عملية الحجر الصحي الذاتي للحالات الإيجابية من عدمها بمساكن تم امس الخميس إيواء 12 مريضا بمركز الحجر الصحي الإجباري بالمنستير وذلك بعد التأكّد من عدم التزامهم بالحجر الصحي الفردي، مضيفا أن إجمالي المصابين المودعين بمراكز الحجر الإجباري ارتفع الى 37 حالة.

يذكر أن العدد الجملي للمصابين بكورونا بكامل ولاية سوسة قدّر منذ تاريخ فتح الحدود في 27 جوان الماضي وفق إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة ب279 إصابة منها 25 إصابة تمّ تسجيلها أمس الخميس.