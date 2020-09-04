بنزرت: إلقاء القبض على 47 شخصا مفتش عنه من قبل مصالح الحرس الوطني خلال حملة بالجهة

أفضت الحملة الأمنيّة التي نظمتها مصالح الحرس الوطني بولاية بنزرت، يوم أمس الخميس، إلى إلقاء القبض على 47شخصا مفتش عنهم لفائدة الجهات الأمنية والقضائية، وفق ما ذكره مدير إقليم الحرس الوطني بالجهة، سامي الحمزاوي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أن الحملة شملت كامل مرجع نظر الحرس الوطني بالجهة وتنزلت في إطار معاضدة أعمال اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة واللجنة الجهوية لمكافحة التهريب والتجارة الموازية، وأسفرت عن تحرير 17 محضرا جبائيا و92 محضرا عدليا و 144 مخالفة مالية، إلى جانب تحرير 11 مخالفة مرورية لأصحاب دراجات نارية وحجز 3 دراجات نارية دون وثائق ثبوتية وتعليق 14 رخصة مرورية.

وأشار، في ذات السياق، أنه تم خلال الحملة، مراقبة 1200 سيارة و1880 شخصا، مبيّنا أن نسق وتيرة هذه الحملات الدورية متواصلة بالتعاون مع كافة الأطراف والهياكل المتدخلة.