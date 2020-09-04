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توزر: بلدية نفطة تتخذ جملة من الإجراءات الوقائية وتبرمج حملات تعقيم في المؤسسات التربوية

2020/09/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

اتّخذت بلدية نفطة في ولاية توزر مجموعة إجراءات للوقاية من انتشار فيروس “كورونا” خصوصا خلال الفترة القادمة التي تتميز بعودة نشاط وحدات تكييف التمور ومخازن الفرز وكذلك تزامنا مع العودة المدرسية، وفق رئيس بلدية نفطة مراد الأسود.

واعتبر، في تصريح لـ”وات”، أن الإجراءات المتخذة شاملة حيث تهم جميع الأنشطة والقطاعات والمؤسسات، وتتعلق بمراقبة احترام الشروط الصحية على غرار ارتداء الكمامات، وتوفير مواد التطهير والتعقيم، واحترام التباعد الجسدي، فضلا عن حملات التعقيم والتحسيس التي تنظمها البلدية بالشراكة مع عدد من الجمعيات.

كما اتخذت البلدية منذ أسبوعين قرارا يهمّ تنظيم حفلات عقد القران داخل مقر البلدية بعدم السماح باستعمال قاعة الافراح، وابرام عقود الزواج في مكتب رئيس البلدية بعدد حضور لا يتجاوز 10 أنفار.

وبخصوص الاستعداد لتأمين العودة المدرسية، عقدت البلدية مع مختلف الاطراف المتدخلة جلسة عمل أمس الخميس تم الاتفاق فيها على برتوكول صحي الى جانب البرتوكول الذي وضعته وزارة الاشراف وتعهدت البلدية بتوفير 1000 لتر من مادة الكلور للقيام بالتعقيم.

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