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القصرين: رفع 278 مخالفة اقتصادية طيلة شهر أوت المنقضي

2020/09/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أسفرت نتائج تدخلات أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، طيلة شهر أوت المنقضي، عن رفع 278 مخالفة اقتصادية، تعلقت بالخصوص بالترفيع في الاسعار، وغياب الفوتوة، والامتناع عن البيع، وإخفاء بضاعة، ومسك واستعمال منتوجات مدّعمة بطرق الغير معمول بها، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة، سامية البريكي.

وأوضحت البريكي، في تصريح لـ(وات)، أن هذه المخالفات تمت إثر القيام بـ2388 زيارة تفقد مع حملات مراقبة نوعية شملت بالخصوص قطاعات المخابز والتبغ والمكتبات والمواد العلفية والمطاعم والمقاهي وفضاءات الترفيه، وذلك في اطار التصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة والممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية.

وأضافت، أنه تم كذلك خلال نفس الفترة، حجز حوالي 32 طنا من السميد الغذائي و2 أطنان من مادة السداري و1722 علبة تبغ و499 من الكراس المدعم و102 علبة حليب أطفال و261 علبة ياغورت.

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