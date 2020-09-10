وزارة الفلاحة توصي الفلاحين والبحارة بتوخي الحذر ازاء التقلبات الجوية المرتقبة

اوصت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، الفلاحين والبحارة، بتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة في ضوء توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتواصل التقلبات الجوية ولا سيما نزول امطار احيانا غزيرة وهامة

ودعت الوزارة في بلاغ لها، الخميس، الفلاحين الى اتخاذ كل الاحتياطات لحماية مواشيهم وعدم تركها في الخارج والحرص على وضعها داخل الاسطبلات وإبعادها عن مجاري الأودية.

كما شددت على ضرورة جمع الآلات الفلاحية والتجهيزات ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن مجاري الأودية مع اعادة التثبت من متانة تركيز البيوت المكيفة تحسبا لهبوب الرياح فيما اوصت البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحري بتوخّي الحذر وعدم المجازفة والإبحار

واشار المصدر ذاته، انه تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي فان الوضع الجوي، الخميس 10 سبتمبر 2020، يتواصل ملائما لنزول أمطار رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر وخلال الليلة القادمة المناطق الشرقية للشمال والوسط.

وتكون الامطار هامة خاصة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت وسليانة وزغوان ونابل وتونس الكبرى اين تتراوح الكميات بين 40 و70 مليمتر وتصل محليا الى 90 مليمترا.

كما يتوقع هبوب رياح قوية وظهور الصواعق اثناء السحب الرعدية مع تساقط البرد ببعض الأماكن.