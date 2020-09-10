سوسة: تسجيل حالة وفاة ثامنة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” لشيخ أصيل مدينة مساكن

أكّدت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة، حفصية العذاري، أنه تم صباح اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة ناتجة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، لشيخ أصيل مدينة مساكن في العقد الثامن من عمره.

وأضافت ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الوفيات، ارتفع على إثر تسجيل الحالة الجديدة، إلى 5 حالات بمدينة مساكن و8 حالات بكامل الولاية، منها حالة وفاة لشخص اصيل القيروان.

وأوضحت، أنه كان قد تم إيداع المتوفي بمصحة خاصة منذ أربعة أيام بعد ان تعكرت حالته الصحية، مشيرة الى انه سيتم دفن الشيخ المسن وفق البروتوكول الصحي المتبع في الغرض.

من جانبه، لاحظ رئيس بلدية مساكن، محمد علية، في تصريح لـ(وات)، أن مدينة مساكن سجّلت أعلى عدد من الإصابات بفيروس “كورونا”، حيث تم الى غاية يوم أمس الأربعاء تسجيل 216 إصابة مؤكدة.

في المقابل، أشار عليّة الى أن المنطقة سجلت 17 حالة شفاء مؤكدة، فيما يواصل 146 شخصا يخضعون للعزل الصحي الذاتي تلقي المتابعة والرعاية، الى جانب 43 شخصا تم ايداعهم بالحجر الصحي الاجباري و6 حالات ترقد في المستشفى.