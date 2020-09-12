الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تؤجل البت في التدوينات الصادرة عن هلال الشابة الى 18 سبتمبر

قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه اليوم السبت تاجيل البت في الملفات موضوع التدوينات الصادرة عن هلال الشابة بناء على طلب لسان الدفاع للاطلاع واعداد وسائل الدفاع الى يوم الجمعة 18 سبتمبر الجاري اضافة الى دعوة الكاتب العام لجمعية الهلال الشابي للمثول أمام مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة القادم بسبب التدوينات الجديدة المنشورة الصفحة الرسمية للجمعية بتاريخ 9 و10 و11 و12 سبتمبر.

كما قررت الرابطة تأجيل البت في الملف التأديبي لتوفيق السبوعي رئيس لجنة كرة القدم بشبيبة القيروان لورود ما يفيد تواجده بالصحة يومي 04 و05 سبتمبر 2020 وإعادة إستدعاء الكاتب العام للشبيبة الرياضية القيروانية للتحرير عليه وترتيب النتائج القانونية مع رفع المنع على توفيق السبوعي إلى حين استيفاء الإجراءات.

وتقرر خلال اجتماع اليوم دعوة اللاعب وسام بوسنينة المنتمي لجمعية النادي البنزرتي للمثول أمام لجنة التأديب والروح الرياضية للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة من اجل الحركة اللا أخلاقية التي أثبتتها الصور التلفزية إثر مقابلة النادي البنزرتي وشبيبة القيروان بتاريخ 10سبتمبر 2020 مع تعليق نشاطه الرياضي إلى حين المثول.

كما تقرر دعوة صهيب الوذان عضو الهيئة المديرة لجمعية الإتحاد الرياضي بتطاوين للمثول أمام مكتب الربطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بعد تدوين إسمه في التقارير الرسمية الواردة عليها مع تعليق نشاطه الرياضي إلى حين المثول.