غلق اقليم “الصوناد” بهذه الولاية بسبب فيروس كورونا..

عاجل: غلق بلديتين بهذه الولاية بعد ثبوت اصابة عونين بالكورونا..

هام: خبير يحدد الأشخاص المعفيين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا..

توفي بفيروس كورونا: وزارة الصحة تنعى الدكتور محمد كمّون

الحرس الوطني ينقذ 32 شخصا ويلقي القبض على 61 آخرين

2020/09/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت وحدات الحرس البحري بكامل تراب الجمهورية، في الليلة الفاصلة بين يومي 20 و21 سبتمبر 2020، من إنقاذ 32 مجتازا للحدود البحرية بطريقة غير نظامية بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق وهم بصدد الإبحار في اتجاه الفضاء الأوروبي وفق بلاغ أصدره الناطق باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي.

كما تم، وفق ذات المصدر، ضبط 61 مجتازا من بينهم 45 تونسيا أصيلي ولايات تونس وجربة والمهدية ونابل والمنستير ومنوبة و16 شخصا آخرين من جنسيات إفريقية مختلفة، كما تم حجز 4 مراكب بحرية و4 سترات نجاة وجهازي هاتف جوال وجهاز تحديد مواقع وكمية من المحروقات.

وأضاف أنه باستشارة النيابة العمومية تم الإذن باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn