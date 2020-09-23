عاجل: غلق الحمامات والسوق الاسبوعية بهذه الجهة

قررت بلدية القطار من ولاية قفصة، غلق جميع الحمامات ومنع الانتصاب بالسوق الاسبوعية والسوق الاسبوعية بأولاد سعد، وذلك في اطار التوقي من انتشار فيروس “كورونا” اثر تسجيل 3 إصابات بالمنطقة، وفق ما ذكره رئيس لجنة الاعلام بهذه البلدية، زياد سعيد.

وبيّن سعيد، في تصريح لـ(وات)، أن هذ القرار صدر عن لجنة مجابهة الكوارث التابعة للبلدية لمدة 15 يوما وذلك بداية من يوم الاثنين المنقضي، مع توصيات باجبارية ارتداء الكمامات في صفوف المواطنين والتقيد بمبدأ التباعد الجسدي بالاماكن العامة.

وأشار، الى أن مصالح البلدية قامت بحملات تعقيم وتطهير لعدد من المؤسسات التربوية والفضاءات العامة، لافتا الى ان تواصل او الغاء قرار غلق الحمامات ومنع الانتصاب بالسوق الاسبوعية بالقطار والسوق الاسبوعية بمنطقة اولاد سعد التابعة لها، سيقع النظر فيه بعد انقضاء 15 يوما وفقا لتطور الوضع الوبائي.

يذكر ان عدد حالات الاصابات بفيروس “كورونا” التي سجلت بولاية قفصة منذ فتح الحدود بتاريخ 27 جوان الماضي، بلغت 32 حالة تتوزع الى 16 حالة بمعتمدية القصر، و11 حالة بمعتمدية قفصة الجنوبية، و3 حالات بمعتمدية القطار، وحالة بمعتمدية المتلوي، وحالة اخرى بام العرايس.

ويقيم 3 مصابين بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، وحالة بالمستشفى العسكري بتونس، و28 حالة بالحجر الصحي الوجوبي بالمنستير.