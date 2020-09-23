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سيدي بوزيد: تسجيل 41 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2020/09/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية سيدي بوزيد 41 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” ليصل العدد الجملي للحالات الى 218 حالة، حسب ما افاد به المدير الجهوي للصحة محمد زاهر الاحمدي (وات).

واوضح الاحمدي انه تم تسجيل هذه الحالات بعد ورود نتائج 380 عينة منها 277 عينة تم اجراؤها بالمخبر العسكري المتنقل بسيدي بوزيد في اول يوم من انطلاق العمل به، وتنقسم الاصابات الى 193 حالة محلية و25 مستوردة منها 7 حالات وفاة و37 حالة شفاء، وتتركز اغلب الاصابات بمعتمدية السبالة ب80 اصابة، ثم سيدي بوزيد الغربية ب68 اصابة.

وتم اليوم الاربعاء ارسال 88 عينة للتحليل ليصل اجمالي عدد العينات التي تم رفعها من مصابين محتملين ب”الفيروس” منذ ظهوره الى 3243 عينة

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