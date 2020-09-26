نابل: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 55 سنة

سجّلت ولاية نابل صباح اليوم السبت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ تخصّ رجلا أصيل مدينة الحمامات يبلغ من العمر 55 سنة، وفق ما أكده مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لصحفية (وات).

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الاخير ثبتت إصابته بفيروس كورونا منذ 21 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى انه توفي بإحدى العيادات الخاصة في مدينة الحمامات على

إثر تعكّر حالته الصحية.

وبتسجيل هذه الحالة فان عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا ارتفع ليبلغ 8 حالات في الجهة.