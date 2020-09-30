عاجل: موجة كورونا أشد شراسة خلال الأسابيع القادمة في تونس والوفيات مرشحة للارتفاع..

حذرت الدكتورة إيناس حمزاوي ، رئيسة قسم الأمراض الصدرية بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة ، من موجة كبيرة وشرسة لفيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة ، مشيرة الى امكانية ارتفاع عدد الوفيات المصابين بالفيروس مع بداية شهر أكتوبر ، في صورة تواصل عدم الالتزام الجدي بالاجراءات الوقائية من قبل المواطنين.

وأضافت حمزاوي ، في تصريح لجريدة الصحافة في عددها الصادر اليوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020 ، أن ارتفاع الاصابات والوفيات بهذا الفيروس ، يعود الى أن فصل الخريف عادة ما يشهد ظهور العديد من الفيروسات التاجية ، كما أن هذا الفصل يشهد انخفاضا في درجات الحرارة عكس فصل الصيف ، حيث يمكن لدرجات الحرارة أن تؤثر على الفيروس .

ودعت المتحدثة المواطنين الى ضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية وأهمها ارتداء الكمامة وغسل اليدين واستمرار بالماء والصابون والالتزام بالتباعد الجسدي ، من أجل تقليص نسب العدوى.