اريانة: تسجيل 59 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت ولاية اريانة خلال اليومين الفارطين (من 28 الى 30 سبتمبر2020) نحو 59 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع بذلك عدد الاصابات بالفيروس بالجهة الى 618 اصابة منذ فتح الحدود يوم 27 جوان، منها 583 اصابة محلية و35 اصابة وافدة، وفق تقرير محين للادارة الجهوية للصحة باريانة تحصلت (وات) على نسخة منه.

وورد بالتقرير ايضا ان عدد الاصابات بالفيروس من جنس الاناث بلغ 331 اصابة وبلغت الاصابات من جنس الذكور 287 اصابة، اما عدد الحالات المقيمة بالمستشفى حاليا فهي لا تتجاوز الثلاث حالات، في حين استقر عدد الوفايات بالفيروس بالجهة في حدود 15 حالة وفاة.

كما ارتفع عدد حالات الشفاء التام من فيروس “كورونا” المستجد بولاية اريانة الى نحو 125 حالة وذلك بعد اتمام كافة التحاليل المستوجبة

واكد ذات التقرير تسجيل 222 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال الفترة المتراوحة بين 14 و28 سبتمبر الجاري تخضع جميعها للحجر الصحي الاجباري، وقد احتلت منطقة اريانة المدينة المرتبة الاولى من حيث عدد الاصابات بالفيروس ب115 اصابة تلتها منطقة سكرة ب34 اصابة ورواد ب26 اصابة والتضامن ب25 اصابة وقلعة الاندلس ب09 اصابات والمنيهلة ب09 اصابات ايضا، في حين بلغ عدد الاصابات بالفيروس بمنطقة سيدي ثابت 04 اصابات مؤكدة.