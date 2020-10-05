القصرين: تسجيل إصابتين بفيروس “كورونا” المستجد في الوسط التلمذي بمدينة سبيطلة

أفاد المندوب الجهوي للتربية بالقصرين، منصف القاسمي، اليوم الاثنين، أن الجهة سجّلت إصابتين مؤكدتين بفيروس “كورونا” المستجدّ في الوسط التلمذي بمدرستين واقعتين بمدينة سبيطلة.

وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن الاصابة الأولى تتعلق بتلميذة تزاول تعليمها بالمدرسة الابتدائية الغابات2 بسبيطلة، تخضع منذ فترة لتراتيب الحجر الصحّي باعتبارها حالة مشتبه بحملها للفيروس، وقد تأكدت إصابتها على إثر صدور نتائج تحليل عينتها مساء أمس الأحد.

وتتعلق الإصابة الثانية، وفق ذات المصدر، بتلميذ يدرس بالمدرسة الابتدائية “المزارة” بسبيطلة أيضا، يخضع بدوره لتراتيب الحجر الصحي باعتباره حالة مشتبه بها.

في المقابل، نفى القاسمي، ما تم تداوله، صباح اليوم الاثنين، بخصوص تسجيل 3 إصابات بفيروس “كورونا” في صفوف تلامذة المدرسة الابتدائية الغابات 2 بسبيطلة، مؤكدا أنه تم تعقيم المدرستين المذكورتين في الفترة الصباحية وستستأنف بهما الدروس عشية اليوم بصفة عادية، على حد قوله.