اريانة: تسجيل حالتي وفاة و67 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال ال48 ساعة الماضية

سجلت ولاية اريانة خلال ال48 ساعة الاخيرة، حالتي وفاة (02) بفيروس “كورونا” المستجد، ونحو 67 اصابة جديدة مؤكدةن في حين لم يتم تسجيل اية حالة شفاء منذ بداية شهر اكتوبر الجارين وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة حول متابعة الوضع الوبائي بالجهة تلقت (وات) نسخة منه.

وارتفعت حصيلة الاصابات بفيروس “كورونا” المستجد بالجهة الى نحو 1115 اصابة منذ ظهور الجائجة منها 1046 اصابة محلية و69 اصابة مستوردة تتوزع بين 544 اصابة في صفوف الاناث و504 اصابات من الذكورن في حين تقبع نحو 04 حالات بالمستشفى قيد المتابعة الطبية.

وحسب ذات التقرير، فقد تم منذ فتح الحدود يوم 27 جوان الفارط، 1016 اصابة مؤكدة بالفيروس منها 981 اصابة محلية و35 اصابة مستوردة، فيما سجلت المصالح الطبية بالجهة وفاة 24 مصابا بالفيروس من جملة 29 حالة وفاة بالجهة الى حد الان.

واشار التقرير ايضا الى ارتفاع حالات الشفاء التام منذ انتشار الجائحة الى نحو 406 حالات شفاء تام منها 312 حالة شفاء خلال الموجة الثانية، مع تسارع نسق الاصابات المحلية بالفيروس خلال شهر سبتمبر الذي بلغ 623 اصابة من جملة الاصابات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء ووفاة نحو 12 مصابا.

وتواصل الادارة الجهوية للصحة باريانة جهودها لتطويق حلقات العدوى التي تم اكتشافها بمنطقة حي التضامن من خلال التكثيف في عدد التحاليل، حيث بلغت خلال اليومين الفارطين 300 تحليل، فيما تم تسجيل نحو 121 اصابة مؤكدة بالتضامن الى غاية يوم 05 اكتوبر الجاري شملت في اغلبها اعوان من الحرس الوطني بالمنطقة.