بنزرت: غلق مؤقت بيوم لمقر بلدية منزل بورقيبة

أعلنت مصالح بلدية منزل بورقيبة في بلاغ لها اليوم الجمعة انه تم غلق مقر البلدية مؤقتا كامل اليوم، من اجل تنفيذ حملة تعقيم شاملة للمقر، وذلك كاجراء وقائي بعد ان ثبتت إصابة رئيس البلدية امس الخميس بفيروس “كورونا” المستجد .

وأصدرت مصالح معتمدية منزل بورقيبة بلاغا لعموم المواطنين أعلنت فيه وضع رقم هاتف وبريد الكتروني، على ذمة المواطنين للاجابة عن كل تساؤلاتهم قصد تفادي الاكتظاظ بمقر إدارة المعتمدية، وذلك في اطار التوقي والحد من انتشار الفيروس وتنفيذا لتوصيات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة.

وكانت مصالح الادارة الجهوية للصحة ببنزرت اكدت في بلاغ لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تسجيل 144 اصابة خلال يومي الأربعاء والخميس ليصبح العدد الجملي للاصابات 896 إصابة، كما تم تسجيل 05 حالات وفاة لمصابين بالفيروس خلال ذات الفترة ليرتفع عدد الوفايات الى 17، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 421 حالة.

وقالت ان الارقام المعلنة بشان الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، ورغم نسقها التصاعدي، لا تعكس العدد الحقيقي للاصابات باعتبار أن رفع العينات يتم حاليا لدى الأشخاص المشتبه في اصابتهم والمخالطين الذين يحملون أعراض المرض، واصفة الوضع الوبائي ب”الدقيق للغاية”، ودعت الى التحلي بروح المسؤولية من قبل الجميع والتقيد بالبروتوكولات الصحية، وفق نص البلاغ

يشار الى انه تم التأكد امس من إصابة المدير الجهوي للصحة ببنزرت بفيروس “كوفيد 19″ وقبله عضوي خلية اليقظة والترصد الطبي بالجهة مديرة الصحة الوبائية وكاهية مدير إدارة النهوض بالخدمات الصحية بالقطاع العام، ووصفت حالتهم الصحية بال”مستقرة” وفق المدير الجهوي للصحة بالنيابة محمد البكري.