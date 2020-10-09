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مدنين: تسجيل حالة وفاة بفيروس “كورونا” و7 اصابات جديدة مقابل 14 حالة شفاء

2020/10/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية مدنين صباح اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” وهي الوفاة الثانية في يومين بالجزيرة لمصاب بالفيروس يقيم بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي الى 14 حالة و9 حالات وفاة منذ اعادة فتح الحدود في موفى شهر جوان الماضي.

وبين كاهية مدير الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد الغنز ل(وات) ان الجهة سجلت ايضا 7 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” منها اصابة لاطار بنكي، وتوزعت الاصابات بين 6 اصابات بمعتمدية جربة حومة السوق واصابة بمعتمدية مدنين الشمالية،

واضاف ان من بين نتائج 68 عينة جاءت نتائج 14 حالة “سلبية”، وهو ما يؤكد شفاء اصحابها، وتتوزع الحالات على 12 حالة شفاء بمعتمدية حومة السوق وحالة شفاء في كل من معتمدية جربة اجيم وجرجيس.

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