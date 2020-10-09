سيدي بوزيد-كورونا: تسجيل 68 اصابة جديدة و30 حالة شفاء

سجلت الجهة الصحية بسيدي بوزيد، اليوم الجمعة، 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 30 حالة شفاء، ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة الى 660 حالة وعدد حالات الشفاء الى 244 في حين يبلغ عدد الوفيات 11 حالة، بحسب كاهية مدير الرعاية الاساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير سعيدي.

وأشار سعيدي، في تصريح لـ”وات”، إلى أنه قد تم اليوم ارسال 106 عينات جديدة للتحليل ليبلغ العدد الجملي لتحاليل تقصي فيروس “كورونا”تحاليل التي تم القيام بها منذ تسجيل أول حالة إصابة في سيدي بوزيد 5297 تحليلا.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الاولى في اعلى عدد للإصابات بـ 360 حالةـ تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ104 حالات، والسبالة بـ 96 حالة، ثم بئر الحفي 18 حالة، تليها اولاد حفوز بـ 17 حالة، جلمة بـ 16 حالة، ثم المكناسي بـ 9 حالات، ثم الرقاب بـ 8 حالات، ثم سوق الجديد بـ 6 حالات، والسعيدة بـ 5 حالات، تليها سيدي علي بن عون والمزونة 4 حالات، ثم منزل بوزيان بحالة وحيدة.