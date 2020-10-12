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Ooredoo تعلن على الرابح المحظوظ بـ 50 مليون دينار في لعبة Mega Quizz FORTUNA

2020/10/12 أخبار, تونس, مجتمع

اعلنت Ooredoo عن الرابح الشهري في لعبة الـ Mega Quizz FORTUNAوالتي تمنحك فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيّمة.

رسالة نصية كانت السبب لفوز السيدة روضة المزيو بجائزة كبرى بقيمة 50000 دينار. واليوم الفرصة امامك للفوز بمبلغ مالي يصل الى 5000 دينار شهريا او 5000 دينار أسبوعيا. ليس هذا فقط وانما تمنحك Ooredoo من خلال هذه اللعبة البسيطة فرصة الفوز بسيارة Kia Picanto بقيمة 39480 دينار.

للاشتراك في اللعبة يكفي فقط ارسال كلمة “نعم” او “Oui” على الرقم 85980 والاجابة على بعض الأسئلة في الثقافة العامة لجمع النقاط.

ولزيادة فرصك في الربح، تمنحك Ooredoo رسائل مجانية للإجابة على الأسئلة في الأيام الثلاث الأولى، ثم رسائل بقيمة 700 مليم في اليوم.

* قواعد اللعبة مسجلة بتاريخ 20/7/2020 من قبل كاتب العدل سيد الناصر العوني ومتاحة على الموقع www.ooredoo.tn .

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