ولاية تونس :76إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين

سجلت ولاية تونس خلال اليومين الماضيين(السبت والأحد) 76 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي إلى 1325 إصابة وليصل عدد حالات الوفاة الى 42 حالة وذلك منذ تاريخ فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة طارق ناصر .

وأكد بن ناصر الاثنين في تصريح ل”وات ” آن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والبالغ عددها1325 تتوزع بين 1223 حالة محلية و102 حالة وافدة وتتراوح أعمارهم بين عام و93 سنة تم وضع اغلبهم بالحجر الصحي الذاتي مقابل تسجيل 281 خالة شفاء وذلك الى غاية11 أكتوبر 2020 .

وأشار المدير الجهوي للصحة إلى وجود 252 حالة من مجموع 1325 مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة منها 135 حالة مقيمة في المستشفيات العمومية و117 في المصحات الخاصة .

وأفاد طارق بن ناصر ,في نفس السياق , بأن جل التلاميذ الذين أثبتت التحاليل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في ولاية تونس لا يشتكون من اي اعراض وهم يخضعون للحجر الصحي الذاتي الى حين شفائهم على ان يتم تعقيم مؤسسات التعليمية التي يزاولون بها دراستهم والتي يتم غلقها لفترة لا تتعدى 6 ساعات وفق تعبيره .

وذكر المدير الجهوي للصحة بأهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداء الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شانها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد .