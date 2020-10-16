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زغوان- كوفيد19: تسجيل حالة وفاة جديدة بالفحص وارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 16 حالة

2020/10/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية زغوان، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة جراء فيروس “كورونا” لرجل أصيل منطقة الفحص يبلغ من العمر62 سنة كان يخضع للعلاج بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي بزغوان لمدة 20 يوما، بحسب المدير الجهوي للصحة سهيل بالي.

وأضاف، في تصريح لـ”وات”، أنه بأحتساب حالة الوفاة المسجلة اليوم يرتفع إجمالي الوفايات بالجهةمنذ بداية الجائحة إلى 16 حالة وفاة ، أغلبها لدى المصابين بأمراض مزمنة لاسيما أمراض التنفس.

وذكر بالي، من جهة أخرى، أنه تم اليوم إحداث فريقي عمل طبي متنقلين بكل من زغوان والفحص للتقصي المبكر حول نقص الأوكسجين في الدم لدى الحالات المشتبهة، وذلك تفاديا للتعكرات الناتجة عن هذا النقص الذي تسبب بنسبة كبيرة في الوفايات المسجلة جراء بالفيروس.

يذكر أن المدير الجهوي للصحة بزغوان سهيل بالي قد أشار، أمس الخميس، إلى إمكانية ارتفاع وتيرة الوفايات بولاية زغوان جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، وذلك على إثر تسجيل 3 حالات وفاة أمس.

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