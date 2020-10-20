قبلي-كوفيد 19: تسجيل 25 إصابة جديدة وارتفاع إجمالي حالات الإصابة إلى 355 حالة

تلقت الادارة الجهوية للصحة بقبلي، اليوم الثلاثاء، نتائج تحاليل تقصي فيروس “كورونا” التي رُفعت عيّناتها يومي 11 و14 اكتوبر الجاري الى مخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى العسكري بالعاصمة إضافة الى نتائج عدد من التحاليل المجراة بمخبرين خاصين بقابس وقفصة، والتي أثبتت مجتمعة إصابة 25 شخصا بالفيروس، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد

وأوضح الحداد، في تصريح لـ”وات”، انه باحتساب هذه الحالات الجديدة يصبح اجمالي حالات الإصابة بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة في ولاية قبلي 355 إصابة، 244 منها منذ إعادة فتح الحدود في جوان المنقضي، فيما تم تسجيل إجمالي 4 حالات وفاة 3 منها بعد فتح الحدود.

وأضاف أن عدد الحالات النشطة بالجهة يبلغ حاليا 47 حالة تخضع اغلبها للحجر الذاتي المنزلي، مشيرا إلى تعافي 194 شخصا من جملة المصابين.