تطاوين: عمال شركة البيئة والغراسات يترقبون صرف أجورهم المتعطلة والاتحاد الجهوي للشغل يطالب بالتسريع في هذا الإجراء

أفاد المدير العام الشركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، مصباح زكرياء، اليوم الأربعاء، بأن عملة واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين يترقبون صرف أجورهم التي لم يتحصلوا عليها منذ شهر جويلية الماضي، في انتظار اتمام المفاوضات الجارية بين الوفد الحكومي وتنسيقية اعتصام الكامور التي علقت منذ يوم الخميس الماضي.

وأوضح زكرياء، في تصريح لـ”وات”، أن العاملين في الشركة ينادون بالتسريع في صرف أجورهم لا سيما في ظلّ توصل المفاوضات إلى التوافق حول اصلاح وضعية هذه الشركة كما وضعية شركة الجنوب للخدمات.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين قد اجتمع، أمس الثلاثاء، لاستعراض الوضع العام بالجهة وخاصة ما آلت اليه اوضاع شركة البيئة والغراسات والبستنة وما يعانيه اعوانها واطاراتها من ترد في ظروفهم الاجتماعية نتيجة عدم صرف اجورهم.

وطالب الاتحاد، في بيان أصدره عقب الاجتماع، بالتسريع في صرف الاجور المتعطلة منذ شهر اوت الماضي دون إقحام هذا الجزء من الأجور في المفاوضات الحالية باعتبارها ليست محل تفاوض، محمّلا سلطة الاشراف كامل ما ينجر من تداعيات سلمية واحتقان اجتماعي في الجهة، وفق نصّ البلاغ.

يذكر ان عدد العاملين في شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين يبلغ حاليا 2500 عامل واطار في انتظار انتداب 500 عامل واطار آخرين تنفيذا لما اعلنه رئيس الحكومة عقب المجلس الوزاري المخصص لولاية تطاوين يوم 23 سبتمبر الماضي.