الكاف : وفاة شخصين وتسجيل 32اصابات جديد ة بفيروس الكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية اليوم عن وفاة شخصين بفيروس الكورونا يوم امس من بينهما حالة بالمستشفى الجهوي بالكاف ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 22حالة مؤكّدة مقابل ذلك تسجيل32 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس.

وأفاد المدير الجهوي للصحة بالكاف طارق الراجحي اليوم في تصريح لــ(وات) أن حالة الوفاة الأولى تهم طفلا توفي بمستشفى الاطفال بالعاصمة والثانية لفتاة تبلغ من العمر 27سنة ومقيمة بالمستشفى الجهوي بالكاف مشيرا أن عدد الإصابات بالفيروس المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء ارتفعت إلى 1072 حالة مؤكدة على حد قوله.

ومن جهة أخرى اتخذت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث قرارا يقضي بالسماح بداية من اليوم لأصحاب المقاهي والمطاعم باستعمال الكراسي داخل المحلات بطاقة لا تفوق 30 بالمائة من إمكانياتها بما مكّن من الحد من حالة الاحتقان التي كانت تسود أصحاب هذه المؤسسات بسبب انخفاض أنشطتهم التجارية وفق ما عبّر عنه العديد من أصحاب هذه المحلات لمراسل (وات )بالجهة.