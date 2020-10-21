عاجل: التمديد في حظر الجولان بهذه المناطق إلى غاية 2 نوفمبر القادم

أفاد رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي سليانة، عبد الرزاق دخيل، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة قرّرت التمديد في حظر التجول بمعتمديتي سليانة الشمالية والجنوبية مع التمديد في المدة إلى غاية 2 نوفمبر القادم ومنع التنقل خارجهما دون موجب بعد ارتفاع الحالات المسجلة بالمنطقتين وتصنيفهما ضمن المناطق ذات خطورة الانتشار المرتفعة.

وأضاف دخيل، في تصريح لـ”وات”، عقب اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة المنعقد بمقر الولاية، أنه تم التأكيد على الزامية ارتداء الكمامة بما في ذلك في الفضاءات المفتوحة، والاقتصار على بيع المأكولات والمشروبات لاستهلاكها خارج المحلات، مع منع الاستهلاك على عين المكان بالنسبة للمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم.

واشار الى أنه تم إقرار غلق الحمامات، وتعليق صلاة الجمعة، فضلا عن مواصلة القيام بحملات تنظيف وتعقيم في جميع الفضاءات والأماكن العامة، وذلك بصفة دورية من قبل المصالح المعنية.

وشدّد على ضرورة ضمان انتظامية التزويد في الجهة بجميع المواد والمنتوجات الهامة والأساسية، والتطبيق الحازم للبروتوكولات الصحية إلى جانب ضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أنه تم أمس الثلاثاء إقرار حظر التجول بمعتمديتي سليانة الشمالية والجنوبية من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا لمدة اسبوع قابل للتجديد.