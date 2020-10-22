العمران: القبض على شخص من أجل مسك واستهلاك وترويج المخدرات

قفصة: حجز كمية من اللحوم الحمراء الفاسدة

تسجيل 5 وفيات و100 إصابة جديدة في يوم واحد بصفاقس

نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

سليانة :العثور على ورشة لصنع بنادق الصيد وحجز عدد هام من المعدات بالروحية

2020/10/22 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

عثرت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني وفرقة الطريق العمومي مساء اليوم الخميس على ورشة لصنع واصلاح بنادق الصيد بمعتمدية الروحية وذلك اثر مداهمة لعدد من المحلات بالمنطقة المذكورة.
وبين مصدر مسؤول من الحرس الوطني ل”وات” ان الوحدات المذكورة قامت بحجز جل المعدات المتواجدة بالورشة والتي تستعمل في صناعة الاسلحة فضلا عن حجز 4 بنادق صيد منها تقليدية الصنع دون رخصة بمحلات مختلفة باذن من النيابة العمومية.ولاتزال الابحاث جارية وفقا لماذكره المصدر الامني لمراسلة وات بالجهة

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn