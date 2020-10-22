سليانة :العثور على ورشة لصنع بنادق الصيد وحجز عدد هام من المعدات بالروحية

عثرت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني وفرقة الطريق العمومي مساء اليوم الخميس على ورشة لصنع واصلاح بنادق الصيد بمعتمدية الروحية وذلك اثر مداهمة لعدد من المحلات بالمنطقة المذكورة.

وبين مصدر مسؤول من الحرس الوطني ل”وات” ان الوحدات المذكورة قامت بحجز جل المعدات المتواجدة بالورشة والتي تستعمل في صناعة الاسلحة فضلا عن حجز 4 بنادق صيد منها تقليدية الصنع دون رخصة بمحلات مختلفة باذن من النيابة العمومية.ولاتزال الابحاث جارية وفقا لماذكره المصدر الامني لمراسلة وات بالجهة