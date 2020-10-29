عاجل : إعلان حظر الجولان بداية من الإثنين المقبل 2 نوفمبر ولمدة اسبوع فقط بهذه الولاية..

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس “كورونا” المستجد بولاية القصرين، اليوم الخميس، إعلان حظر الجولان الليلي على الأشخاص والعربات بكامل الولاية لمدة أسبوع، وذلك بداية من الإثنين المقبل 2 نوفمبر إلى غاية الأحد 8 نوفمبر 2020.

وأوضح بلاغ صادر في الغرض أن حظر الجولان من الإثنين 2 نوفمبر الى الجمعة 6 نوفمبر سيكون من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، ويومي السبت والأحد (7 و8 نوفمبر المقبلين) من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

ويستثنى من هذا القرار، حسب ذات البلاغ، أصحاب الحالات الصحية المتأكّدة والأشخاص الممارسون للعمل الليلي.

وأورد البلاغ أنه تقرر منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الإستثنائية التي يمكن تبريرها، مع استثناء الطلبة من هذا الإجراء، إضافة إلى غلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع الالتزام بطاقة الاستيعاب في حدود 30 بالمائة بالنسبة للفضاءات المغلقة و50 بالمائة بالنسبة للفضاءات المفتوحة.

كما تقرر مواصلة غلق الحمامات ومنع انتصاب الأسواق الأسبوعية بكامل مرجع نظر الولاية، إلى جانب منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها وكافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية، باستثناء وسائل النقل، فضلا عن تعليق ارتياد كل دور العبادة إلى غاية 15 نوفمبر 2020 .

ويسري العمل بهذه القرارات ابتداء من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 إلى غاية يوم الأحد 15 نوفمبر 2020، حسب نص البلاغ.

وتأتي مجمل القرارات المذكورة، وفق ذات المصدر، حرصا على مزيد تدعيم الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الاختلاط قدر الإمكان وتفادي مزيد تفاقم الوضع وتوسّع دائرة انتشار العدوى بالجهة.

ودعت اللجنة، في بلاغها، جميع المواطنين إلى الحرص على الالتزام بتطبيق كافة القرارات المذكورة مراعاة للمصلحة العامة وحرصا على سلامة الجميع، مؤكدة أنّ كلّ من لا يمتثل لذلك يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.