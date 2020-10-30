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سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة جديدة و26 إصابة إضافية

2020/10/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، 26 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وحالة وفاة واحدة، وفق ما أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد زاهر الاحمدي، في تصريح لـ”وات”.

وباحتساب الحصيلة المسجلة اليوم يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” في الجهة الى 1080 حالة فيما بلغ إجمالي عدد الوفايات 36 حالة.

وتتوزع حالات الاصابة الجديدة على معتمديات سيدي بوزيد الغربية(حالتان)، وسيدي بوزيد الشرقية (حالة وحيدة)، وجلمة (4 حالات)، والرقاب (7 حالات) ومنزل بوزيان (حالتان)، والمزونة (3 حالات)، وسيدي علي بن عون (7 حالات).

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