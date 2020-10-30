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تأجيل جلسة قضية الشهيد محمد البراهمي

2020/10/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أكدت المحامية ايمان قزازة؛ عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، أنه تم تأجيل جلسة كانت مقررة اليوم الجمعة على أن يتم تحديد موعدها الاثنين المقبل.

وبينت في تصريح الجمعة ل”وات” ان تأخير هذه الجلسة كان بسبب عدم اكتمال نصاب التركيبة القانونية للدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأوضحت قزازة أن جميع القضايا المحالة على الدائرة الخامسة تم تأجيل النظر فيها لنفس السبب القانوني.

وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس، قد أجلت في جلسة عقدت في 29 ماي النظر في قضية الشهيد، محمد البراهمي الذي تم اغتياله في 25 جويلية 2013 امام منزله بالعاصمة ، إلى اليوم لتنفيذ أحكام تحضيرية.

يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد (تم اغتياله في 6 فيفري 2013) ومحمد البراهمي قد عقدت عددا من الندوات الصحفية تطرقت خلالها الى ما اصبح يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة واتهمته بالتخطيط لاغتيال الشهيدين ووجهت الاتهام ا الى 16 شخصا، من بينهم أعضاء بالحركة وفق ما صرح به اعضاء هيئة الدفاع .

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