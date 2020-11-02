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سليانة: تقدّم موسم البذر في الجهة بنسق بطيء

2020/11/02 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

يعرف موسم البذر في ولاية سليانة نسق تقدّم بطيء رغم انطلاقه في الآجال المحدّدة ورغم الترفيع في حصة الجهة من البذور من 36 الف قنطار إلى 50 الف قنطار، وفق ما ذكره، اليوم الإثنين، رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الطاهر عزوز.

و بيّن عزوز، في تصريح لـ”وات”، أن نسبة وضع البذور بلغت 54 بالمائة، فيما بلغت نسبة بذر الاعلاف 100 بالمائة وبلغت نسبة بذر الشعير، التي انطلقت مع أواخر شهر أكتوبر، 10 بالمائة.

ولتفادي النقص الفادح في كميات د .أ.ب الذي يعدّ مشكلا وطنيا، ذكر رئيس مكتب الزرعات الكبرى انه تم مؤخرا عقد جلسة بمقر ولاية سليانة تحت اشراف والي الجهة تعهدت خلالها الشركات الناشطة بتحديد الكميات المتفق عليها لضمان انطلاق موسم بذر القمح في ظروف عادية.

وقال، في سياق اخر، إن عملية تعديل الة البذر لا تزال متواصلة عن بعد، باعتبار جائحة “كورونا “وتطوّر الوضع الصحي، على حدّ قوله.

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