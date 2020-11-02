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بنزرت: تسجيل 10 وفايات و132 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ72 ساعة الاخيرة

2020/11/02 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قال المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، اليوم الاثنين، ان الجهة سجلت خلال الـ72 ساعة الأخيرة (أيام 30و31 أكتوبر و01 نوفمبر)، 10 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب 132 إصابة جديدة بهذا الفيروس.

وأضاف السعيداني، في تصريح لـ(وات)، ان عدد الأشخاص الذين يحملون الفيروس من المقيمين بمسالك “كوفيد19” بمختلف المؤسسات الاستشفائية ببنزرت وأيضا بمنازلهم، بلغ حتى يوم أمس الأحد، 433 شخصا، لافتا الى أن العدد الجملي للإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة بلغ 2251 إصابة، تعافى منهم 1732 فيما توفي 86.

وسجلت الجهة، إصابة 117 اطارا طبيا وشبه طبي عامل بمختلف الفضاءات الاستشفائية، وفق ذات المصدر.

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