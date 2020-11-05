القصرين: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء وباء “كوفيد 19” إلى 64 حالة منذ بدء الجائحة

إرتفعت حصيلة الوفيات جراء وباء “كوفيد 19” بولاية القصرين منذ بدء الجائحة الى غاية اليوم الخميس إلى 64 حالة وفاة بعد تسجيل 4 حالات جديدة امس الإربعاء، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني (وات).

واوضح الشعباني ان حصيلة الإصابات المسجلة بالولاية جراء الفيروس ارتفعت بدورها إلى 1134 إصابة بعد تسجيل 64 إصابة جديدة مساء أمس الاربعاء، إثر صدور نتائج تحاليل 107 عينات تم تحليلها بالمخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية المّرّكز بمدرسة التمريض بالمستشفى الجهوي بالقصرين منذ يوم 21 أكتوبر المنقضي.

وذكر أن 4 مصابين بفيروس “كورونا” يقيمون حاليا بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين، 3 منهم يخضعون للتنفس الإصطناعي ومصاب يخضع للتنفس بالأكسجين وحالته حرجة، كما يخضع 22 مصابا للتنفس بالأكسجين بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي، فيما تم ايواء 5 مصابين بالمستشفى المحلي بسبيطلة وشخصين بالمستشفى المحلي بفوسانة مع 8 أشخاص يقيمون بالمستشفى المحلي بسبيبة، علما وأن المستشفى المذكور تجاوز حاليا طاقة استيعابه، فيما تم ايواء 7 أشخاص بمركز الحجر الصحي الإجباري بحيدرة و4 أشخاص اخريين بمركز التخييم والتربصات بالشعانبي.

وذكر الشعباني بالمناسبة أن 7 أشخاص غادروا صباح اليوم الخميس قسم “كوفيد 19″ بالمستشفى الجهوي بعد تعافيهم التام من المرض، وأن أكثر من 40 شخصا بين اطارات طبيبة وشبه طبية في القطاعين العمومي والخاص بالجهة انتقل اليهم وباء ” كورونا” المستجد .

لطيفة