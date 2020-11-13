القصرين : حصيلة الإصابات جراء فيروس ” كورونا ” تصل إلى 1440 حالة إصابة منذ بدء الجائحة

بلغت حصيلة الإصابات جراء فيروس ” كورونا” المستجد بولاية القصرين منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم الجمعة ، 1440 حالة إصابة بعد تسجيل 62 إصابة جديدة عقب صدور نتائج تحاليل 101 عينة من المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين كشفت عن 51 إصابة جديدة وبعد صدور نتائج تحاليل 16 عينة من المخبر الخاص بالجهة والتي بينت وجود 9 إصابات جديدة مع 7 تحاليل سريعة كشفت عن 3 إصابات جديدة وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني .

وبيّن الشعباني صباح اليوم الجمعة في تصريح لــــ(وات) أن الجهة الصحية بالقصرين لم تسجل خلال اليومين الفارطين حالات وفاة جديدة وأن العدد الجملي للوفيات بالجهة يبلغ حاليا 74 حالة وفاة .