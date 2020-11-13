صفاقس: 08 وفيات و140 إصابة جديدة و112 حالة شفاء بسبب فيروس “كورونا” في آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة

سجلت ولاية صفاقس في آخر حصيلة لتفشي وباء “كورونا” بتاريخ اليوم الجمعة، 08 وفيات بسبب فيروس “كورونا” و140 إصابة جديدة (على مجموع 339 تحليلا) و112 حالة شفاء، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في صفحتها الرسمية.

وارتفعت حالات الوفيات المسجلة بالجهة تبعا لذلك إلى 133 حالة وفاة، وناهز عدد الحالات الإيجابية المسجلة التي تم الكشف عنها، ال5000 حالة في حين بلغ عدد المتعافين من الوباء 3780 شخصا، وقد فاق عدد التحاليل المنجزة إلى حد الآن 23000 تحليلا.

ويقيم بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس 8 مصابين و67 مصابا بقسم “كوفيد أوكسجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و41 مريضا بالمصحات الخاصة.