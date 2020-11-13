بعد الضجّة التي أثارتها: هذه هي القصّة الكاملة لحمل عائشة عطيّة دون زواج

عاجل: هذا مصير النفايات الإيطاليّة السّامة التي تم توريدها الى تونس

جريمة بشعة: فتاة تخبر والدها بتعرضهة للاغتصاب فيغتصبها و يدفن الشّاب حيّا

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 13 نوفمبر

صفاقس: 08 وفيات و140 إصابة جديدة و112 حالة شفاء بسبب فيروس “كورونا” في آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة

2020/11/13 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية صفاقس في آخر حصيلة لتفشي وباء “كورونا” بتاريخ اليوم الجمعة، 08 وفيات بسبب فيروس “كورونا” و140 إصابة جديدة (على مجموع 339 تحليلا) و112 حالة شفاء، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في صفحتها الرسمية.

وارتفعت حالات الوفيات المسجلة بالجهة تبعا لذلك إلى 133 حالة وفاة، وناهز عدد الحالات الإيجابية المسجلة التي تم الكشف عنها، ال5000 حالة في حين بلغ عدد المتعافين من الوباء 3780 شخصا، وقد فاق عدد التحاليل المنجزة إلى حد الآن 23000 تحليلا.

ويقيم بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس 8 مصابين و67 مصابا بقسم “كوفيد أوكسجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و41 مريضا بالمصحات الخاصة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn