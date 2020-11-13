سيدي بوزيد: الادارة الجهوية للحماية المدنية تنفذ حملات تعقيم ليلية في كل المعتمديات

تواصل الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسيدي بوزيد تنفيذ حملات تعقيم ليلية في المؤسسات العمومية والشوارع والأنهج والساحات العمومية بكل المعتمديات، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة للتوقي من انتشار فيروس “كورونا”، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، رئيس فرقة الحماية المدنية بسيدي بوزيد بوعلام قدري.

وبيّن قدري، في تصريح لـ”وات”، أن حملات التعقيم انطلقت يوم 9 من الشهر الجاري وشملت معتمديات سيدي علي بن عون، وسيدي بوزيد الشرقية، والسبالة، وجلمة، وستتواصل في مختلف المعتمديات.

وأضاف أنه تم المجلس الجهوي تولى توفير مواد التعقيم المستعملة في الحملات المذكورة، حيث وفّر ما يقارب 120 لترا من محلول الجافال و25 كلغ من الكلور، وقد تم التركيز على الادارات العمومية والفضاءات العامة التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين لتدعيم تعقيمها.

وساهم في تنفيذ حملات التعقيم ليلا كل أعوان الحماية المدنية التابعين لوحدة النجدة والانقاذ، واعوان من الوحدة الادارية اضافة الى فرقة الرقاب وفرقة المكناسي.

وذكر ان الادارة الجهوية للحماية المدنية خصصت كذلك سيارة اسعاف لمرضى “الكوفيد 19” أو للمشتبه في اصابتهم، وتم تكوين أعوان الحماية المدنية من طرف الادارة الجهوية للصحة في مجال التعامل مع حالات المصابين بفيروس “كورونا”.